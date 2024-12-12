«Негодяи и слабые люди»: Вяльбе высказалась об игнорировании россиян на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе резко отреагировала на игнорирование успехов российских пловцов на чемпионате мира, назвав ситуацию странной. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Для нас-то он в любом случае уже чемпион мира, мы уже тут два дня эту тему все обсуждаем. Реальный молодец! Ну что делать? Там такие вот негодяи и слабые люди, видимо, вокруг. Честно сказать, какая-то странная вообще ситуация. Если вы уже пригласили, то, наверное, все должно быть дальше по-человечески», — заявила Вяльбе.

11 декабря 18-летний россиянин Мирон Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) выложила публикацию, на которой отметила только призеров — венгерского пловца Хуберта Коша (серебро) и представителя Польши Кацпера Стоковского (бронза). Позднее пост был удален.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее была названа причина запрета на публикацию результатов российских пловцов.