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«Негодяи и слабые люди»: Вяльбе высказалась об игнорировании россиян на ЧМ

Глава ФЛГР Вяльбе оценила игнорирование побед российских пловцов на ЧМ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе резко отреагировала на игнорирование успехов российских пловцов на чемпионате мира, назвав ситуацию странной. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Для нас-то он в любом случае уже чемпион мира, мы уже тут два дня эту тему все обсуждаем. Реальный молодец! Ну что делать? Там такие вот негодяи и слабые люди, видимо, вокруг. Честно сказать, какая-то странная вообще ситуация. Если вы уже пригласили, то, наверное, все должно быть дальше по-человечески», — заявила Вяльбе.

11 декабря 18-летний россиянин Мирон Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) выложила публикацию, на которой отметила только призеров — венгерского пловца Хуберта Коша (серебро) и представителя Польши Кацпера Стоковского (бронза). Позднее пост был удален.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее была названа причина запрета на публикацию результатов российских пловцов.

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