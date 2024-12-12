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Спортивный портал «Чемпионат» назвал лучших теннисистов России

Медведев и Касаткина признаны лучшими теннисистами России по версии «Чемпионата»

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Даниил Сальников/«Чемпионат»

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) по итогам четырех теннисных кварталов выявил сильнейших игроков года. Рейтинг «Лучший теннисист года» возглавил Даниил Медведев, лучшей теннисисткой стала Дарья Касаткина. Об этом сообщили в редакции издания.

Подсчет баллов производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получил 10 баллов, за второе — девять, за третье - восемь. Все баллы суммировались, выявлялся лидер.

Команда редакции учитывала не только стадии соревнований, до которых добирались спортсмены, но и сила соперников, а также положительную динамику в рейтинге 52 недель ATP.

Изначально Даниил Медведев соперничал с Андреем Рублевым, но благодаря более высокому месту в рейтинге ATP, именно Даниил стал лидером рейтинга «Чемпионата».

В свою очередь Рублев занял второй место, Карен Хачанов — третье.

Дарья Касаткина регулярно входила в топ-4 рейтинга в каждом квартале, а на финише стала лидером.

В тройку сильнейших спортсменок также попали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

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