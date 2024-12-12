Была названа самая посещаемая команда РПЛ

Петербургский «Зенит» стал самой посещаемой командой первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на официальный сайт турнира.

Согласно официальным данным, матчи питерской команды со стадионов посмотрели 400 352 человека. На втором месте идет «Спартак» (333 371), а тройку замыкает «Краснодар» (332 831).

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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