«Ростов» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

«Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл самарские «Крылья Советов».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 32-й минуте матча футболист «Крыльев» Иван Олейников открыл счет. Через пять минут игрок самарской команды Доминик Ороз забил мяч в собственные ворота. Мохаммад Мохеби в начале второго тайма вывел «Ростов» вперед, а Максим Осипенко ударом с пенальти на 73-й минуте установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 баллов. «Крылья Советов» занимают десятое место, имея в активе 18 баллов.

«Краснодар» может обогнать «Зенит» по итогам 18-го тура, если обыграет 8 декабря «Локомотив». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» в большинстве сенсационно проиграл тольяттинскому «Акрону».