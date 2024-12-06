Российский тренер предсказал победителя в матче «Спартак» — «Пари НН»

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» должен обыграть «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Будет интересная игра, но, скорее всего, «Спартак» выиграет. В последних матчах красно-белые показали хорошую игру и находятся на ходу в чемпионате России», — сказал Непомнящий.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2024 году.

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил, что «Спартак» обыграет «Пари НН».