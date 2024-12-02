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Клубу РПЛ грозит банкротство

Власти Самарской области предупредили о риске банкротства «Крыльев Советов»

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Телеграм-канал «ПФК «Крылья Советов»»

Власти Самарской области предупредили о риске банкротства клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на отчет властей Самарской области.

Отмечается, что в период с 2008 по 2023 год задолженность клуба составляла от 1 до 1,7 млрд рублей. На конец 2023 года задолженность составила 1,3 млрд. Теперь у «Крыльев Советов» имеется существенный риск войти в банкротство.

26 ноября глава Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

1 декабря петербургский «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

Ранее сообщалось о том, что тренер Игорь Осинькин сам хочет уйти из «Крыльев Советов», но клуб его не отпускает.

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