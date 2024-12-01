«Реал» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте матча Джуд Беллингем реализовал пенальти, а на 38-й — ассистировал нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 33 очка после 14 встреч. Лидирует в Ла Лиге «Барселона» — у них 34 балла, но они провели 15 матчей. «Хетафе» идет в группе аутсайдеров — у них 13 очков после 15 игр.

В следующем туре чемпионата страны «Реал» сыграет в гостях с «Атлетиком». Встреча состоится 4 декабря. Команды выйдут на поле в 23:00 по московскому времени.

«Хетафе» сыграет в следующем матче дома с «Эспаньолом». Встреча состоится также 9 декабря. Команды выйдут на поле в 23:00 мск.

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