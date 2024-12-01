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«ПСЖ» без Сафонова не смог обыграть аутсайдера чемпионата Франции

«ПСЖ» сыграл вничью с «Нантом» со счетом 1:1 в чемпионате Франции

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Reuters/PSG

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур» в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк Де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 1:1. Уже на второй минуте парижан вывел вперед Ашраф Хакими, но на 38-й минуте равновесие восстановил Маттис Аблин.

После этой победы «ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 33 очка. Отрыв от идущего вторым «Монако» составляет семь баллов. «Нант» расположился на 16-м месте с 11 очками.

В стартовый состав парижского клуба не попал российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне он провел за парижан шесть матчей во всех турнирах. В этих встречах он пропустил три мяча, в трех играх сохранив ворота в неприкосновенности. Конкурент россиянина итальянец Джанлуиджи Доннарумма вновь пропустил.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Ранее Сафонов заявил, что не боится конкуренции с Доннаруммой.

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