Американская футболистка показала грудь в мини-бикини

Футболистка из США Джессика Винсент выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

На снимке девушка позирует в бикини.

В июле и августе 2023 года в Австралии и Новой Зеландии проходил женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. Сборная США в 1/8 финала турнира проиграла Швеции в серии пенальти. Впервые в истории чемпионатов мира американские футболистки остались без медалей. Представительницы США становились чемпионками мира четыре раза.

После вылета национальной команды новый президент США Дональд Трамп раскритиковал главу государства Джо Байдена.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США в полной мере символизирует то, что происходит с нашей некогда великой страной под руководством продажного Джо Байдена. Многие из наших игроков открыто враждовали с Америкой — ни одна другая страна не вела себя подобным образом и даже близко. Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, Меган. США катятся к чертям», — написал Трамп.

Ранее американская автогонщица опубликовала фото в купальнике.