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Российский футболист влез в долги из-за ставок

У Боженова из «Пари НН» отсудили 655 тыс. рублей, которые он проиграл на ставках

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ФК «Пари Нижний Новгород»/VK

Барнаульский суд обязал защитника футбольного клуба «Пари НН» Кирилла Боженова выплатить ₽655 тысяч, которые футболист проиграл на ставках. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Источник утверждает, что заявление на футболиста подал друг Александр Чернецов. Он занял Боженову крупную сумму денег еще в 2022 году, которые обещал вернуть. В конечном итоге футболист перестал выходить на связь и Чернецов принял решение обратиться в суд.

Осенью 2024 года суд города Барнаул встал на сторону друга. Футболиста обязали выплатить всю сумму, а также оплатить пошлину.

«Пари НН» после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на десятом месте, имея в активе 16 очков.

В следующем туре РПЛ нижегородский сыграет в гостевом матче с московским «Спартаком». Эта встреча состоится 8 декабря, а начало противостояния запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что страдающий от лудомании игрок «Ньюкасла» может получить новую дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Пари НН» грозит дисквалификация за угрозы в адрес судьи.

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