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Главу Федерации Брунея уволили после разгрома от России

Президента Федерации футбола Брунея уволили после разгромного поражения России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Фейсал Юсофф уволен с поста президента Федерации футбола Брунея (FABD). Об этом сообщается на странице организации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Решение об отставке Юсоффа было единогласно принято исполнительным комитетом FABD по приказу султана Брунея Хассанала Болкиаха. Причиной увольнения стало «нарушение законов страны».

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

16 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что несколько игроков сборной Брунея посетили ночные заведения в Краснодаре. Изначально игроки планировали посетить стрип-клуб, однако их не пустила охрана. После этого они поехали в бар, а после в ночной клуб, где танцевали под песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим. Также известно, что власти Брунея не одобряют посещение подобных заведений игроками сборной.

18 ноября пресс-служба Ассоциации футбола Брунея выступила с заявлением по поводу видеозаписи, на которой запечатлено, как игроки команды после поражения от сборной России в товарищеском матче развлекаются в одном из ночных клубов, и отметила, что было проведено расследование по этому инциденту. Видеозапись назвали смонтированной.

Ранее в РФС отреагировали на информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо.

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