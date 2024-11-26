Комментатор «Матч ТВ» напомнил про слова Карпина после коррупционного скандала в «Крыльях»

Комментатор и журналист Константин Генич отреагировал в своем Telegram-канале на высказывание главы Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что клуб должен заплатить 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе, напомнив слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что если начать говорить о судействе, можно получить пожизненную дисквалификацию.

«Мне кажется, самарский губернатор безнаказанно затронул ту тему, о которой очень хочет рассказать Карпин, но опасается дисквалификации на 5–10 лет», — сказал Генич.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о коррупции в российском футболе.