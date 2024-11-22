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Фетисов сравнил Кубок Первого канала с Матчем всех звезд НХЛ

Фетисов: Кубок Первого канала будет похож на Матч всех звезд НХЛ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Знаменитый отечественный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов дал комментарий о предстоящем Кубке Первого канала, на котором выступит сборная легионеров Континентальной хоккейной лиги.

«Посмотрим. Хорошо, если такие вещи создаются в выставочных играх. Напоминает Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда североамериканцы играют против европейцев. Я, кстати, два раза в таких матчах принимал участие», — рассказал Фетисов Legalbet.

Специалист отметил, что Кубок Первого канала является традиционным турниром, вызывающим большой зрительский интерес, и ему интересно, какие в этом году будут соревновательный уровень и качество хоккея.

В 2024 году Кубок Первого канала состоится в Санкт-Петербурге и пройдет с 12 по 15 декабря. В прошлом году он также проходил в Северной столице, а победу в нем одержала «Сборная России 25» под руководством главного тренера СКА Романа Ротенберга.

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