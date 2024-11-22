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У Акинфеева артрит 4-й степени

Вратарь ЦСКА Акинфеев заявил, что после второй операции на колене получил артрит

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Sport24 заявил, что после второй операции на колене, которая состоялась после столкновения с форвардом «Спартака» Веллитоном, у него развился артрит.

Инцидент произошел в 2011 году в рамках чемпионата России. Акинфеев, покидавший поле на носилках, нецензурно обратился к сопернику, пообещав, что «он ответит». Врачи диагностировали у голкипера разрыв крестообразных связок.

«После второй операции у меня артрит четвертой степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом – обязательно в зал. И так каждый день», — заявил вратарь.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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