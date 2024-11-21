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Ротенберг сделал журналисту необычное предложение

Ротенберг предложил журналисту стать вратарем СКА

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг предложил журналисту стать вратарем команды на пресс-конференции после игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Торпедо».

«У вас есть вратарская форма? Вы играли на позиции вратаря? Вы должны понимать, что найти вратаря — сложная задача. Вы не можете выйти в воротах, придется кого‑то искать. Но можем и вас поставить», — заявил Ротенберг.

Встреча между СКА и «Торпедо» состоялась 21 ноября в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

После этой победы коллектив Романа Ротенберга поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 39 набранных очков в 30 встречах. «Торпедо» идет на восьмом месте — у них 31 балл в 29 матчах. Лидирует на Западе ярославский «Локомотив» — эта команда набрала 52 очка после 30 встреч.

В следующем матче регулярного чемпионата СКА сыграет в гостях против «Адмирала» из Владивостока. Встреча состоится 28 ноября. Хоккеисты выйдут на лед в 12:00 по московскому времени.

Ранее Ротенберг рассказал об общении с Овечкиным после травмы.

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