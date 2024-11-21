Иностранный игрок клуба РПЛ не понял любовь к борщу

Словенский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Свен Шоштарич Карич рассказал о том, какие блюда русской кухни он попробовал, и признался, что не понял любовь к борщу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Пробовал борщ, нормальный. <...>. Пока могу рассуждать только о борще и сырниках, потому что нам их дают на базе. Нет, не понимаю [любовь русских к борщу], ха-ха. Нормальный, обычный суп», — заявил он.

Карич пополнил состав нижегородского клуба в сентябре 2024 года. В составе команды он успел провести шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

«Пари Нижний Новгород» после 15 сыгранных туров в национальном первенстве идет на десятом месте в турнирной таблице, набрав 15 баллов. В 15-м туре РПЛ команда проиграла московскому «Динамо» с результатом 1:3.

В следующем туре РПЛ нижегородская команда сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашней арене. Игра состоится 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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