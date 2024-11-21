Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранный игрок клуба РПЛ не понял любовь к борщу

Словенский защитник «Пари НН» Карич: не понимаю, почему русские так любят борщ

close
ФК «Пари Нижний Новгород»

Словенский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Свен Шоштарич Карич рассказал о том, какие блюда русской кухни он попробовал, и признался, что не понял любовь к борщу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Пробовал борщ, нормальный. <...>. Пока могу рассуждать только о борще и сырниках, потому что нам их дают на базе. Нет, не понимаю [любовь русских к борщу], ха-ха. Нормальный, обычный суп», — заявил он.

Карич пополнил состав нижегородского клуба в сентябре 2024 года. В составе команды он успел провести шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

«Пари Нижний Новгород» после 15 сыгранных туров в национальном первенстве идет на десятом месте в турнирной таблице, набрав 15 баллов. В 15-м туре РПЛ команда проиграла московскому «Динамо» с результатом 1:3.

В следующем туре РПЛ нижегородская команда сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашней арене. Игра состоится 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок ЦСКА раскрыл, от чего будет зависеть исход игры «Спартака» и «Локомотива».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами