«Огромный риск»: Загитова о своем уходе из «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова выразила благодарность проекту «Ледниковый период» за то, что ей была дана возможность поработать ведущей, а также оценила тот факт, что вместо нее теперь будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Соответствующее видео с комментарием опубликовано «ВКонтакте».

«Действительно, взять девушку, у которой практически нет опыта в телевидении, это огромный риск для них в какой-то степени. Но они это сделали, дали мне шанс, за что я им благодарна. И немного не согласна с вашей формулировкой — заменили. Наша жизнь — она такая, очень интересная, и не знаешь, что может быть завтра», — заявила Загитова.

Фигуристка вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела проект три года. В новом сезоне шоу вместе с Ягудиным будет работать Медведева.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова выложила видео с капельницей.