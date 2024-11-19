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Карпин сравнил сборные Сирии и Брунея

Карпин о Сирии: команда с хорошими игроками, у них огромная разница с Брунеем

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил команды Сирии и Брунея. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Задача на игру — такая же, как с Брунеем. Выполнять то, что мы готовили. Разница между соперниками огромная. Сборная Сирии — это команда с хорошими игроками и хорошим тренером. Во что собирается играть Бруней, мы не понимали», — заявил Карпин.

Ранее был объявлен стартовый состав на игру с Сирией.

Встреча состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе «Волгоград-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В первом матче ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина обыграли команду Брунея со счетом 11:0.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Ранее в РФС раскрыли ответ УЕФА по поводу возвращения российских клубов.

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