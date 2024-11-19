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Португалия не смогла обыграть Хорватию в Лиге наций

Сборные Португалии и Хорватии завершили вничью матч Лиги наций

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Pixsell/Luka Stanzl/PIXSELL/Sipa USA via

Сборные Португалии и Хорватии сыграли вничью в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Полюд» в хорватском городе Сплит, завершилась со счетом 1:1. Португальцы открыли счет в матче, на 33-й минуте отличился Жоау Феликс с передачи Витиньи. Хорваты сравняли на 66-й минуте, автором гола стал Йошко Гвардиол, ему ассистировал Кристиян Якич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Португалия и Хорватия выступали в Лиге А в группе 1 вместе с национальными сборными Польши и Шотландии. До этого матча португальцы одержали две победы над Польшей и по одному разу обыграли хорватов и шотландцев. Еще один матч для Португалии завершился вничью — с Шотландией. Хорватия на групповом этапе дважды проиграла (Португалии и Шотландии), дважды победила (Польшу и Шотландию), и один матч закончился ничьей — с поляками.

Португалия набрала 14 баллов за шесть туров и заняла первую строчку в группе. Хорватия набрала восемь очков и стала второй в этом квартете.

Ранее бразильские фанаты с матом оскорбили российского игрока, пока он веселился с ними.

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