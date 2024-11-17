«Всегда меня защищает»: тренер «Динамо» назвал жену телохранителем

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) вместе со своей супругой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Жена меня всегда защищает. Она очень жесткая! Когда мне хотят сделать плохо, он становится моим телохранителем. Поехали вместе на заседание, а потом погуляли по городу», — заявил Личка.

7 ноября КДК РФС оштрафовал Личку на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики во время пресс-конференции после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Матч завершился со счетом 1:1, а тренер, описывая игру своей команды. употребил нецензурное слово.

Чешский специалист тренирует московский клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне после 15-ти сыгранных туров в национальном первенстве «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 30 баллов и отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Игра состоится 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций.