Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Завершился игровой день пятого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

Первым состоялся матч между сборной Казахстана, которой руководит российский специалист Станислав Черчесов, и национальной командой Австрии. Игра завершилась поражением подопечных российского тренера со счетом 0:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следом сборная Армении на домашнем стадионе потерпела поражение от национальной команды Фарерских островов — 0:1.

В центральном матче дня сборная Италии со счетом 1:0 одержала победу над национальной командой Бельгии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В других матчах дня Ирландия со счетом 1:0 одолела Финляндию, норвежская сборная с результатом 4:1 разгромила футболистов из Словении, Англия одержала уверенную победу над Грецией (3:0), Латвия проиграла Северной Македонии (0:1), а Франция не смогла забить Израилю (0:0).

Ранее Черчесов после четырех поражений сборной Казахстана подряд заявил, что доволен проделанной работой.