Япония запретила россиянкам соревноваться на чемпионате мира под флагом страны

Организационный комитет женского чемпионата мира по бодибилдингу допустил сборную России на соревнование только в нейтральном статусе, запретив спортсменкам соревноваться под российским флагом. Об этом заявила пресс-служба Федерации бодибилдинга России, ее заявление приводит ТАСС.

«Это решение было принято в последний момент, когда уже была сформирована сборная России для участия в чемпионате мира. Нам поступило официальное письмо от Международной федерации бодибилдинга (IFBB) по данному вопросу со ссылкой на японский оргкомитет только 10 ноября», — указано в заявлении.

Причиной для такого решения послужили «возможные проблемы с безопасностью».

До июля 2024 года российские бодибилдеры могли выступать под флагом России и с гимном на всех соревнованиях за исключением чемпионатов мира и Европы, где они были обязаны соревноваться в нейтральном статусе. Однако летом IFBB все же разрешила представителям России выходить на мировые и европейские первенства под флагом своей страны.

Женский чемпионат мира состоится с 16 по 19 декабря в Токио.

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