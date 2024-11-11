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Тренер ударил по щеке восьмилетнюю дочь из-за проигранного боя

Тренер по тхэквондо Фетиу дал пощечину восьмилетней дочери после поражения в бою

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Скриншот из видео

Тренер Валмир Фетиу из Косово был дисквалифицирован за жестокое обращение со своей дочерью на финале чемпионата Европы по тхэквондо среди детей. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза тхэквондо (ETU).

Турнир проходил с 7 по 10 ноября в Тегеране. Дочь Фетиу Валина вышла в финал турнира, однако проиграла представительнице Сербии. После поединка отец и по совместительству тренер снял с девочки шлем и ударил ее по щеке. Сам он заявил позднее, что такое поведение не было наказанием за проигранный бой, а лишь способом успокоить ребенка.

Тренер получил дисквалификацию на шесть месяцев, он не имеет права посещать как национальные, так и международные соревнования.

«Наблюдательный совет дисквалифицирует тренера на 6 месяцев после рукоприкладства в отношении своего спортсмена после боя. Инцидент был зафиксирован видеокамерой. Тренер ведет себя так, как в нашем виде спорта вести себя нельзя», — указано в заявлении ETU.

Ранее играющему в США Алексею Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России.

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