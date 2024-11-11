«Это предательство»: российской гимнастке предложили выступать за Перу

Российская гимнастка Николь Римарачин Диас призналась, что ей предлагали сменить спортивное гражданство и начать выступать на национальную сборную Перу. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на Федерацию гимнастики России.

«Это предательство! Меня очень обижает это предложение, неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась? Я никогда не жила в Перу, не знаю культуры и языка этой страны. Я не могу себе представить, как я могу представлять другую страну», — заявила Диас.

Гимнастке 14 лет. Ее отец — Сегундо Мануэль Римарачин Диас — родом из Перу. Мать — эндокринолог Ольга Мишра. Гимнастка родилась в Москве и всю свою жизнь прожила в России.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже никто из представителей спортивной и художественной гимнастики не поехал, обе федерации отказались выступать в Париже при выдвинутых условиях Международного олимпийского комитета.

Ранее появилась информация, что российская чемпионка по гимнастике сменит спортивное гражданство.