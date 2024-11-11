Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Покинувший КХЛ по личным причинам хоккеист перешел в новую лигу

Экс-форвард «Авангарда» Вей подписал контракт со швейцарским «Фрибур-Готтерон»

close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Канадский нападающий Линден Вей, который выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за омский «Авангард», заключил соглашение со швейцарским клубом «Фрибур‑Готтерон». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что 33‑летний хоккеист подписал контракт до конца сезона и прибудет в расположение клуба в четверг.

1 ноября Вей покинул «Авангард».

«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — заявили в омском клубе.

Канадец выступал за омский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 19 очков (7+12) в 20 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 22 матчей сибирский клуб набрал 18 очков. «Сибирь», идущая на восьмой строчке, которое дает право сыграть в плей-офф, набрала 22 балла. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 37 очков. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (34).

В следующем матче «Авангард» дома сыграет с петербургским СКА. Встреча состоится 11 ноября. Команды выйдут на лед в 16:30 по московскому времени.

Сбежавший из «Сочи» хоккеист подписал контракт с новым клубом.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами