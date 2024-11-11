В Минспорта поддержали возможное выступление получившего паспорт игрока за сборную России

Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал возможное выступление бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную России по футболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я вообще положительно отношусь. Сам просил президента Кэмерону Ли дать гражданство, он меня поддержал. Ничего в этом плохого нет. Бояться этого не надо. Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!» — заявил Дегтярев.

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

28 октября сообщалось, что он может быть вызван в сборную России.

Сантос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября и с Сирией в Волгограде 19 ноября.

Ранее экс-футболист «Спартака» выступил против бразильцев в сборной России.