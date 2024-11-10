Вяльбе о квадроберах: слава тебе господи, у моей дочери нет таких наклонностей

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью телеканалу «Москва 24» заявила, что негативно относится к квадроберам.

«В СССР на квадроберов смотрели бы косо. Слышала, что Дума говорила на эту тему, что это надо пресечь. Я, конечно, с этим абсолютно согласна. Слава тебе господи, у моей дочери нет таких наклонностей», — сказала Вяльбе.

24 октября СМИ сообщили, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды любых «деструктивных идеологий», его могут внести в через несколько месяцев. По данным источников в нижней палате парламента, к таким идеологиям могут отнести квадробинг.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин назвал идиотизмом занятие квадробингом и иронично предложил ставить квадроберов на четыре конька.

Ранее российский футболист запретил дочери становиться квадробером.