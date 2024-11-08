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Стали известны результаты голосования «Золотого мяча»

Родри опередил Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч-2024»

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри опередил нападающего мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Винисиуса Жуниора на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч-2024». Об этом сообщает L.

Победитель голосования набрал 1170 баллов из 1485 возможных. У Винисиуса, который остался вторым — 1129 голосов. Ставший третьим одноклубник бразильца Джуд Беллингем набрал 917 баллов.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Родри появился на костылях. 25 сентября он повредил крестообразные связки колена в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала».

Винисиус Жуниор был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась не ему.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».

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