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Украинский голкипер ответил иностранному СМИ, которое назвало его россиянином

Голкипер Трубин о том, что в Португалии его назвали русским: для всех я украинец

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Alex Gottschalk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин обратился к СМИ в своих соцсетях с просьбой называть его украинцем, а не россиянином.

Ранее португальское издание A Bola ошибочно написало, что Трубин является россиянином, но позже ошибка была исправлена.

«Для всех медиа — я украинец», — написал Трубин.

Трубин перешел в «Бенфику» в 2023 году из «Шахтера» Контракт между вратарем и португальским клубом рассчитан до лета 2028 года. В СМИ сообщалось, что цена трансфера составила €10 млн плюс €1 млн в виде бонусов. Украинский клуб получит 40% от перепродажи игрока.

Голкипер выступал за «Шахтер» с 2019 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Трубина составляет €25 млн.

В текущем сезоне Трубин провел десять матчей за клуб из Лиссабона. В чемпионате Португалии «Бенфика» идет на третьем месте, набрав 22 очка. Лидирует в турнире «Спортинг» (30).

Ранее на Украине возмутились поведением футболистов сборной после Евро-2024.

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