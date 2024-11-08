Комментатор «Матч ТВ»: игрока ЦСКА надо было наказать жестче за драку в игре со «Спартаком»

Футбольный комментатор Константин Генич оценил в своем Telegram-канале решение КДК РФС дисквалифицировать защитника московского ЦСКА Виллиана Рошу на три матча за драку с футболистом московского «Спартака» Русланом Литвиновым во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что такая дисквалификация является недостаточной.

«Литвинову надо было дисквалифицировать на один матч, а не на два. Еще на одну встречу дисквалифицировать условно. Три матча для Роши — мало. За удар минимум четыре надо давать. Еще и по совокупности с записью в протоколе про резервного судью», — написал Генич.

Инцидент произошел на 57-й минуте поединка. В ходе конфликта Литвинов толкнул Рошу рукой в лицо, игрок ЦСКА в ответ попытался ударить Литвинова, задев Срджана Бабича. И Литвинов, и Роша получили прямые красные карточки.

Также Роша после удаления, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».

Ранее Юрий Жирков обвинил игрока «Спартака» в провокации из-за драки в матче с ЦСКА.