«Женщины нужны только для секса»: боец UFC о победе Трампа над Харрис

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста на своей странице в социальной сети X резко высказался о победе Дональда Трампа над Камалой Харрис в президентской гонке США.

«Братан дважды избавил Америку от женщины-президента. Женщины нужны только для секса, никогда не забывайте это», — написал спортсмен.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Согласно предварительным подсчетам, на выборах побеждает Трамп. Его уже начали поздравлять лидеры других государств. Сам политик уже объявил себя победителем.

В 2016 году в рамках президентской гонки Трамп обошел еще одну женщину, которая претендовала на пост, Хиллари Клинтон.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее боец ММА Джефф Монсон назвал победу Трампа на выборах плюсом для России.