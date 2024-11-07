Овечкин о своей голевой серии: надеюсь, продолжим в том же духе

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал тяжелой игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» (3:2) и оценил свою голевую серию из пяти матчей. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Они жестко играют, эти очки тяжело дались сегодня, но мы провели хорошую работу. Серия голов? Я люблю носить эту джерси, а фанатам нравится, что я забиваю. Я просто получаю удовольствие. Если будет возможность забрасывать шайбы и дальше, то будет здорово. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — заявил Овечкин.

Овечкин забросил победную шайбу своей команды, а также записал на свой счет результативную передачу. Личный рекорд хоккеиста в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06).

Овечкин, набравший два очка, был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 33 голов.

«Вашингтон» с 18 очками занимает третье место в Восточной конференции. Эта победа стала для команды четвертой в последних пяти матчах. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков. Клуб потерпел второе поражение подряд и четвертое в последних пяти встречах.

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ.