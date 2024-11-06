Медведева ответила на вопрос о готовности ледового шоу

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что ее юбилейное ледовое шоу почти готово. Об этом экс-спортсменка написала в своем Telegram-канале.

«Осталось 9 дней до моего юбилейного ледового шоу. У нас уже почти все готово. Делаем все возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило. Очень ценю вашу поддержку. Надеюсь, что вас будет как можно больше», — заявила Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.

Шоу, посвященное 25-летию Медведевой, пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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