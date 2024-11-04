Российский тренер входит в шорт-лист европейского клуба

Российский тренер Сергей Юран заявил, что является кандидатом на пост главного тренера лиссабонского «Спортинга». Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«Я люблю перепроверять, после вопроса журналиста сразу перезвонил в Португалию, чтобы не выглядеть клоуном. Набрал, сказали, что да, я есть в шорт-листе», — заявил Юран.

Ранее специалист выразил уверенность в том, что у него не возникнет проблем на посту главного тренера «Спортинга».

«Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» — это Лиссабон», — добавил Юран.

«Спортинг» — чемпион Португалии сезона-2023/24. Всего национальное первенство клуб выигрывал 20 раз.

Юран с 1991 по 1995 год играл в Португалии — сначала в составе «Бенфики», а потом — в «Порту». За это время дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз — Кубок. Он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2001 году и начал работать тренером. Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

Ранее на футболках английского клуба появилась надпись «MOCKBA».