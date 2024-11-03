«А ты прекрасна без извилин»: Губерниев ответил Загитовой

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которую нередко подвергает критике за ее работу ведущей. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Загитова в интервью заявила, что Губерниев к ней неравнодушен.

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин». Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю ее без всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времен, я стараюсь на нее равняться», — заявил Губерниев.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова заявила, что Евгения Медведева с ней не здоровается.