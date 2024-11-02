Матвей Сафонов попал в основной состав «ПСЖ» на матч чемпионата Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в основной состав своего клуба на матч чемпионата Франции против «Ланса».

Встреча состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 23 очка. «Ланс» занимает шестое место, набрав 14 баллов.

Всего за «ПСЖ» Сафонов провел три матча, в которых пропустил три мяча.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов может не приехать в сборную России в ноябре.