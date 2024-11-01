Трусова о смене фамилии: никогда и не думала, что можно по-другому

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что взяла фамилию мужа Макара Игнатова из-за воспитания, передает Forbes Sport.

«Я никогда и не думала, что можно по-другому. Я так воспитана», — сказала Трусова.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее решение Трусовой сменить фамилию назвали поспешным.