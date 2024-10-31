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Экс-футболист ЦСКА рассказал о причинах ухода из команды

Антон Заболотный сказал, что плохие условия стали причиной ухода из ЦСКА

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@zabolotniy_anton/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный рассказал, почему покинул московский ЦСКА. Он заявил, что его не устраивала предложенная роль игрока ротации. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Было предложение после сезона. Не устроила предложенная роль игрока ротации. Много обсуждали, но я принял решение перелистнуть страницу», — заявил Заболотный.

Текущий контракт Заболотного с московским ЦСКА истек летом 2024 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный провел 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €900 тыс.

«Химки» занимают 13-е место в чемпионате России, набрав 11 очков за 13 туров. В следующем матче коллектив Франка Артиги сыграет на выезде против воронежского «Факела». Встреча состоится 3 ноября. Начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что испанский тренер пригласит Лионеля Месси в «Химки».

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