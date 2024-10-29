Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге, обыграв японскую спортсменку Киоку Окамуру.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Шнайдер сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из семи. В активе Окамуры две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-поинта.

В следующем матче турнира посеянная под первым номером Шнайдер сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая обыграла теннисистку из Гонконга Юдис Чонг — 6:3, 6:4.

Ранее россиянка не смогла выйти в финал турнира в Токио.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стали единственными, кто завоевал медали для России на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского турнира в парном женском разряде они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

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