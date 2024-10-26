Американский журналист раскритиковал судей, которые отдали победу россиянину в UFC

Известный американский ММА-журналист Кевин Айол в своих соцсетях судей, которые единогласно отдали победу россиянину Ринату Фахретдинову над Карлосом Леалом на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«Ужасное, позорное решение судей. Просто безобразие. Леал выиграл этот бой. Перед поединком я лично ставил на Фахретдинова, но он не выиграл этот бой», — написал Айол.

На счету 33-летнего Фахретдинова 23 победы, одно поражение и одна ничья на профессиональном уровне в ММА. В UFC Фахретдинов одержал пять побед.

Леал имеет на своем счету 21 победу и пять поражений. В поединке против Фахретдинова Леал дебютировал в UFC.

2 июля 2023 года российский боец победил американца Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе. Схватка полусредневесов завершилась на первой же минуте: упавший в нокдаун представитель США отключился после удушающего приема в исполнении Фахретдинова.

Последний бой до поединка против Леала Фахретдинов провел против Элизеу Залески дос Сантоса в ноябре 2023 года на турнире UFC Fight Night 231. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился вничью решением большинства судей.

Ранее Фахретдинов заявил, что Москва чище Лос-Анджелеса.