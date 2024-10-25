Глава РФС лично принял решение не проводить матч Россия — Пакистан

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что лично принял решение не проводить товарищеский матч Россия — Пакистан, передает РИА Новости.

«Мы хотели провести игру .Сделали все возможное для того, чтобы она состоялась. Проводили работу по линии министерства и правительства. Для нас проведение таких матчей важно, чтобы получать очки в рейтинг ФИФА», — сказал Дюков.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

РФС также предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Пауза на сборные уже завершена — сборная России на октябрьский сбор осталась без соперников и матчей не провела. В ноябре команда может сыграть с Брунеем и Сирией.

Ранее сборная России договорилась с новым соперником.