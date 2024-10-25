Самедов назвал причину посетить матч России с Брунеем

Бывший полузащитник сборной России, а также московских «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов призвал болельщиков поддерживать национальную команду, несмотря на низкий уровень соперников в товарищеских матчах. Слова экс-футболиста приводит Legalbet.

Ранее стало известно, что Россия сыграет с Брунеем (15 ноября в Краснодаре) и с Сирией (19 ноября в Волгограде).

«Понятно, что, когда я играл в сборной, у нас были топовые соперники. Сейчас нет возможности приглашать такие команды. Любого соперника найти тяжело, поэтому к сборной всегда должен быть интерес — вне зависимости от оппонента. Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея», — сказал Самедов.

Бывший футболист назвал отличной арену «Краснодара», на которой Россия сыграет с Брунеем, и призвал фанатов посетить матч.

«У нас есть все, чтобы провести этот матч на высшем уровне», — сказал Самедов.

Бруней занимает 183-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Россия остается на 34-м месте, несмотря на то что не проводила официальные матчи больше двух лет.

Ранее во Франции болельщики решили скандировать гомофобные кричалки в свой адрес.