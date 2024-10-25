Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самедов назвал причину посетить матч России с Брунеем

Футболист Самедов заявил, что надо прийти на арену ради России, а не ради Брунея

close
РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России, а также московских «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов призвал болельщиков поддерживать национальную команду, несмотря на низкий уровень соперников в товарищеских матчах. Слова экс-футболиста приводит Legalbet.

Ранее стало известно, что Россия сыграет с Брунеем (15 ноября в Краснодаре) и с Сирией (19 ноября в Волгограде).

«Понятно, что, когда я играл в сборной, у нас были топовые соперники. Сейчас нет возможности приглашать такие команды. Любого соперника найти тяжело, поэтому к сборной всегда должен быть интерес — вне зависимости от оппонента. Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея», — сказал Самедов.

Бывший футболист назвал отличной арену «Краснодара», на которой Россия сыграет с Брунеем, и призвал фанатов посетить матч.

«У нас есть все, чтобы провести этот матч на высшем уровне», — сказал Самедов.

Бруней занимает 183-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Россия остается на 34-м месте, несмотря на то что не проводила официальные матчи больше двух лет.

Ранее во Франции болельщики решили скандировать гомофобные кричалки в свой адрес.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами