Уникальность Овечкина объяснили божественным вмешательством

Нападающий петербургского СКА и бывший игрок команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что ни один хоккеист не сможет сравниться с Александром Овечкиным. Слова форварда приводит Legalbet.

«Овечкин такой один. На его место невозможно прийти. Да, есть ребята, которые находятся в порядке: например, Никита Кучеров (нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг». — «Газета.Ru»), Артемий Панарин (форвард «Нью-Йорк Рейнджерс». — «Газета.Ru»). Но таких, как Саша, уже не будет, я думаю. У него есть что-то свое от Бога», — сказал Кузнецов.

Нападающий СКА отметил, что Овечкин добился высот в карьере благодаря трудолюбию, а также признался, что получает большое удовольствие, наблюдая за игрой бывшего одноклубника.

«Мне кажется, наши русские игроки славятся тем, что они не одинаковые. У каждого своя изюминка», — отметил Кузнецов.

Нападающий выступал за «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Овечкиным с 2014 по 2024 год и помог команде завоевать первый в истории Кубок Стэнли.

Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2005 года. На счету 39-летнего нападающего 855 заброшенных шайб в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 39 голов.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ.