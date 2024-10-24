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Английские клубы хотят заполучить молодого таланта из «Реала»

«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к полузащитнику «Реала» Гюлеру

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Wolfgang Rattay/Reuters

Английские клубы «Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к молодому талантливому футболисту Арда Гюлеру из мадридского «Реала». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Caught Offside.

Источник утверждает, что 19-летний Гюлер может покинуть «Реал» из-за недостатка игрового времени. В «Ливерпуле» он может стать заменой египтянину Мохамеду Салаху, который не определился со своим будущим, а в «Арсенале» — дополнит и повысит конкуренцию на позиции англичанина Букайо Сака.

Контракт Гюлера с «Реалом» действует до лета 2029 года. В этом сезоне футболист провел 11 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гюлера в €45 млн.

В составе сборной Турции он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы, где команда уступила Нидерландам со счетом 1:2. На первой стадии плей-офф турки сенсационно обыграли Австрию — также 2:1.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может расстаться с одним из легионеров.

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