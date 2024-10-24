Во Франции болельщики готовятся скандировать гомофобные кричалки в свой адрес

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что командам чемпионата Франции по футболу будут засчитываться технические поражения в том случае, если их болельщики начнут скандировать гомофобные кричалки. Об этом сообщает BFMTV.

Из-за выкриков подобного характера матч будет прерван и не доигран до конца.

В социальных сетях предположили, что болельщики команд теперь будут маскироваться под соперника, чтобы называть самих себя геями и автоматически приносить победу своему клубу.

Ранее в стране — хозяйке чемпионата мира 2034 года Саудовской Аравии рассказали, что будут делать с геями.

«Мы уважаем частную жизнь всех наших гостей. Мы будем рады принять всех», — заявил глава заявочного комитета Хаммад аль-Балави.

Ранее аргентинский футболист извинился за расистскую песню про французских игроков.