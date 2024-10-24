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Вратарь сборной России оформил дубль в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу разгромила ОАЭ со счетом 9:1

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fifg/Shutterstock/FOTODOM

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду ОАЭ в товарищеском матче. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Пляжного футбола России.

Встреча, проходившая в Дубае, завершилась со счетом 9:1 в пользу россиян. Хет-триком в этой игре отметился Амадиус Виноградцев, по дублю оформили Кирилл Романов и голкипер команды Денис Пархоменко. Еще два мяча забили Владислав Жариков и Артем Лукьянов.

25 октября состоится еще одна товарищеская игра между сборными России и ОАЭ. Она также пройдет в Дубае.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Литва отказалась играть с Белоруссией в матче чемпионата мира.

Ранее глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию.

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