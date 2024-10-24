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Клубы РПЛ потратили на новичков более €131 млн за лето

РПЛ: клубы потратили в летнее трансферное окно более €131 млн

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) на сайте опубликовала официальный отчет по расходам клубов в прошедшее летнее трансферное окно — 2024.

Расходы клубов РПЛ в летнее трансферное окно составили 131 млн 617 тысяч евро, а доходы — 84 млн 450 тысяч евро, что стало третьим показателем с сезона-2020/21. Наибольшую сумму доходов клубы получили летом 2023 года — 126 млн 980 тысячи евро.

При этом в российские клубы пришел 61 иностранный футболист. Среди новичков чемпионата наибольшее представительство получили игроки из федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — 39 игроков.

Российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой УЕФА.

В сезоне-2024/25 команды в Российской премьер-лиге сыграли уже 12 туров. Лидером стал «Краснодар», который набрал 30 очков. На балл от лидера отстает петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших московский «Локомотив», у которого в активе 27 очков. На четвертом и пятом местах идут столичные ЦСКА и «Динамо», набравшие одинаковое количество очков — 23.

Ранее Артему Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году.

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