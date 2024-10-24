Жена Фьюри потеряла ребенка за день до боя боксера с Усиком

Супруга британского боксера Тайсона Фьюри Пэрис пережила выкидыш за день до боя своего супруга с представителем Украины Александром Усиком в мае 2024 года. Об этом сообщил сам спортсмен в интервью Sky Sports.

«Она потеряла ребенка в пятницу перед боем, что было очень дерьмово. Она была на шестом месяце беременности. Это не то же самое, что выкидыш в начале срока. Пройти такое ей было непросто. Я не мог быть рядом с ней тогда, и это было тяжело для меня», — признался Фьюри.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Ранее Усик пришел на битву взглядов в необычном образе.