Сборная России официально назвала имя нового соперника

Сборная России в своем Telegram-канале официально объявила о проведении матча с национальной командой Брунея.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Изначально этот поединок должен был пройти на стадионе «Фишт» в Сочи, однако, по информации «Матч ТВ», Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести игру в Краснодар из-за обеспокоенности состоянием газона на сочинской арене.

Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Ранее РФС раскритиковали за траты по 10 млн на Сирию и Бруней.