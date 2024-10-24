«Вашингтон» с Овечкиным показал лучший старт в НХЛ за девять лет

«Вашингтон Кэпиталз» выдал лучший старт сезона в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-2015/16.

В ночь на 24 октября «Вашингтон» во встрече регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Филадельфию Флайерз». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3. Эта победа стала пятой на старте сезона (четыре победы в основное время и одна — в овертайме). В стартовом матче НХЛ «столичные» проиграли.

Указанный сезон команда начала с четырех побед в пяти матчах. Тогда по итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» одержал 56 побед в 82 матчах.

Российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин поразил пустые ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум. Эта шайба стала для него второй в сезоне. О оформил 855-й гол в карьере в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки и сократил отставание до 39 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 27 октября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ.